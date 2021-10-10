نائب وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا ترغب في بناء علاقة أوسع مع باكستان

يبدو أن زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان الأخيرة إلى إسلام أباد قد طغت عليها حقيقة أنه على الرغم من جلستها مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ومسؤولين كبار آخرين، إلا أن المحادثات مع رئيس الوزراء عمران خان لم تتحقق.

وسبق ذلك شيرمان موضحة أن رحلتها إلى إسلام أباد ستكون فقط لغرض محدد وضيق '، وهو الحديث عن أفغانستان وطالبان.

وقالت “نحن الولايات المتحدة لا نرى أنفسنا نبني علاقة واسعة مع باكستان، وليس لدينا مصلحة في العودة إلى أيام الهند وباكستان الموصولة. هذا ليس ما نحن فيه، هذا ليس المكان الذي سنكون فيه”

جاء ذلك خلال كلمتها للصحفيين أثناء زيارتها للهند في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وأضافت شيرمان “نحتاج جميعًا إلى معرفة ما يجري في أفغانستان لنكون في توجه واحد في التعامل مع طالبان”.

وجاءت تصريحات شيرمان بعد أن اتهم وزير الخارجية انتوني بلينكين باكستان الشهر الماضي بـ “التحوط في رهاناتها باستمرار بشأن مستقبل أفغانستان” من خلال دعم واشنطن في عملياتها لمكافحة الإرهاب في البلاد ، وإيواء الإرهابيين خلال 'الحرب على الإرهاب' التي استمرت 20 عامًا.

ثم كرر بلينكين قائمة مطالبه للحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان ، والتي تتضمن عدم السماح باستخدام أفغانستان كملاذ آمن 'للإرهاب الموجه إلى الخارج' ، ودعم حقوق المرأة كشرط مسبق قبل أن تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها والتحرك نحو الاعتراف بالحكومة التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا في كابول.

وحثت وزيرة الخارجية باكستان على “الاصطفاف مع بقية المجتمع الدولي في العمل من أجل تحقيق تلك الغايات وفي الحفاظ على تلك التوقعات”.

وتحدث الدبلوماسي الأمريكي الكبير بعد أن دعا وزير الخارجية الباكستاني قريشي إلى 'نبذ العدسات القديمة ، وتطوير رؤى جديدة وكذلك المضي قدما في نهج عملي في التعامل مع التطورات الجديدة في أفغانستان.