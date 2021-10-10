مصرع طالبة وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي مغاغة فى المنيا

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 4 أشخاص بينهم عامل في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز مغاغة تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقي مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية شارونة بمركز مغاغة، نتيجة اختلال عجلة القيادة .

تسبب الحادث في مصرع مني. ش. ر 11 سنة، طالبة، وإصابة 4 أشخاص وهم آدم. ا. ر 11 سنة، طالب، وحنين. ه. ر 11 سنة، طالبة، وإيمان. ش. ر 13 سنة، طالبة، وصباح. ح. ر 56 سنة لا يعمل مقيمون جميعا بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف .

تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

