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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ديزني تقدم عروضها المسرحية العالمية لزوار معرض الرياض للكتاب

صدى البلد

اختتم العرض المسرحي "حفلة أميرات ديزني" المقام على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، والمستمر من السادس إلى التاسع من أكتوبر الجاري، ضمن أنشطة وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، التابعة لوزارة الثقافة.


افتتحت الأمسية بحفلات "أميرات ديزني" العالمية، وهو جزء من الاحتفال الكبير، وجسد العرض المسرحي حكايات الأميرات بدءاً من الأميرة ذات الشعر الطويل (ربانزل) وأجواء وحدتها وحزنها الحبيسة في قصر الشريرة التي كانت بمثابة الأم بالنسبة لها ليتم تحريرها بعد ذلك من قبل الأمير، ثم تسيطر أجواء الإنقاذ من حكاية الأميرة الهندية بوكاهانتس، والتي تتميز بأنها مُستمدة من شخصية حقيقية، وهكذا تستمر العروض التي تتسم بطابع موسيقي غنائي راقص وسط تفاعل الحضور.


ووجدت الأمسية إقبالاً كبيراً من الأطفال والنشء والشباب، حيث أعادت إليهم طفولتهم الجميلة، ووصلت تذاكر آخر أربعة عروض إلى ما يقارب 1800 تذكرة لليوم الواحد، وهو ما يعكس تشوق الجمهور لمشاهدة العديد من العروض المشابهة.


يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 الذي يستقبل زواره حتى 10 أكتوبر الجاري، في واجهة الرياض، ويُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة، حيث يشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي إلى 30 دولة من مختلف قارات العالم .

ديزني وزارة الثقافة مسرح العرض المسرحي معرض الرياض الدولي للكتاب

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