دعا لسرعة تلقى اللقاح.. رئيس جامعة الأزهر يتابع تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر للاطمئنان على إجراءات تسكينهم.



وأكد رئيس الجامعة على متابعته المستمرة لسير إجراءات عمليات التسكين والاطمئنان على بناته بنفسه.



وطالب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالالتزام بجداول التسكين التي تم إعلانها أمس.



وحث الجميع على سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا.



وشدد على الجميع بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.