عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب المنصورة: تطعيم 60% من طلاب الكلية مع بداية العام الدراسي الجديد

صدى البلد

أكد الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، أنه تم تطعيم ٦٠%  من طلاب الكلية في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وأنه سيتم تطعيم باقي الطلاب تباعا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" والموجات المتتالية مع استخدام كافة التدابير الاحترازية الأخرى للحد من انتشار الوباء بين الطلاب والعمل على سلامتهم.

وأضاف "الجعيدي"، أنه تم افتتاح مبنى المدرجات الدراسية الذى يضم أربعة مدرجات يسع كل منها ألف طالب وطالبة كما تم وضع حجر الأساس لمبنى الكلية والمسرح الجديدين في حضور الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد سواء من خلال أعمال الصيانة الخاصة بالمعامل والقاعات، وحرص على توجيه التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشدد على ضرورة الالتزام والانتظام بالحضور متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

ترشيحاتنا

وزير التعليم: توزيع 13 مليون وجبة على طلاب المدارس في المحافظات

طارق شوقي: نسبة الحضور أول يوم دراسة أكثر من 95٪

الزناتي وقابيل يفوزان بالمركز الثالث لفئة الـ T1 برالي الساحل الشرقي

طارق شوقي: طورنا التعليم في 3 سنين وبعض الدول حققت ذلك بعد 30 عاما

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة على الصعيد

من أجل التوعية بـ 4 قضايا أساسية|التضامن تطلق «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

مستشار الرئيس للصحة يوضح «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة».. فيديو

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة على الصعيد

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

تعدى عليها جنسيا بجوار المقابر.. المشدد 10 سنوات لمتهم خطف فتاة معاقة بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد.. رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ