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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: منع المواطن من دخول المصالح الحكومية حال عدم تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة تسير باتجاه صحيح لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن الموجة الرابعة قوية جدا وتنتشر بسرعة كبيرة بخلاف الموجات السابقة.

 

وأكدت “عبد العظيم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد عدم دخول أي مصلحة حكومية بدون إفادة بأخذ المواطن لقاح كورونا وهذا أمر متوقع في ظل وجود وباء عالمي، مشددة على ضرورة تطعيم جميع الطلاب وخصوصا بعد بدء العام الدراسي الجديد وطاقم التدريس بالكامل والطاقم المدرسي سواء فراشين أو موظفين للتصدي لفيروس كورونا.

 

وتابعت:" لازم نأخذ بالأسباب وربنا مقالش نرمي أنفسنا في التهلكة وأغلب الناس في حالة استرخاء مش لطيفة، لا كمامات ولا إجراءات احترازية، والوباء مش هينتظر كتير علشان يعلن عن نفسه وبضراوة، خلونا نفتكر العشرات والمئات من معارفنا اللي راحوا أو تعبوا جدا من تبعات كورونا وتحوراته ”.

 

ومن جانبه أشاد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بجهود الدولة في التوسع في تطعيم المواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، متوقعا انكسار الموجة الرابعة من وباء كورونا بنهاية الشهر الحالي.

 

وأكد “حاتم” في تصريحات صحفية له الاستمرار في تطعيم المواطنين لتصدي لفيروس كورونا سيعيق انتشار الوباء، لافتا إلى أن منح الأطفال الأقل من 18 سنه لقاح كورونا يرجع لهيئة الدواء المصرية دون غيرها  فهي المسؤولة عن إعطاء الموافقات الخالصة بالتطعيمات المختلفة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة البقاء خارج المنزل، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفّزة لمناعة الجسم المختلفة، فضلا عن سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت لمواجهة الإصابة بالمرض.

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