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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الانتخابات العراقية| ماذا ينتظر الشعب العراقي من مجلس النواب القادم؟

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

شهدت العراق اليوم الانتخابات التشريعية وسط أزمات سياسية واجتماعية كبيرة، وتصارع بين القوي السياسية على حجز مقاعد البرلمان، واقبال ضعيف من الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، صباح الأحد، إيذانا بانطلاق الانتخابات النيابية المبكرة، حيث يتوجه قرابة 25 مليون عراقي للتصويت في هذه الانتخابات.

ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

ثورة تشيرين

ومن جانبه قال محمود جابر، الخبير السياسي العراقي، إن الانتخابات التشريعية العراقية أنتهت اليوم في تمام الساعة السادسة والتي تعتبر أكثر الانتخابات تأزما، حيث شهد العراق قبل الانتخابات ثورة شبابية عرفت بـ «ثورة تشرين»، راح ضحيتها قرابة 2000 شاب عراقى فى عمر الزهور.

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وتابع جابر في تصريحات لـ «صدى البلد»، أنه بسبب هذه الثورة تم اسقاط رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى واحدثت فراغا وزاريا ظل وقت كبير حتى جاء رئيس الوزراء المكلف الحالي مصطفى الكاظمي.

ولفت إلي أن ثورة تشرين كسرت حاجر الخوف والهلع والتصدى للميليشيات المسلحة التى ترهب الشعب العراقى.

مشاركة ضعيفة

وأضاف أن الانتخابات التى جرت اليوم كان عزوف من الشارع عن المشاركة بها، وحالة من اليأس والاحباط تحيط بالشعب العراقي، سبقها حملة كبيرة من رموز العملية السياسية والدينية لحس المواطنين عن المشاركة مرة بأسلوب الخطاب الدينى المرجعى الأبوى، ومرة بخطاب الطائفية.

وتابع: «كل طائفة تستخدم الخطاب الطائفى للحفاظ على مكسب اصحابها فى البرلمان والحكومة والدوائر الحكومية المقسمة بين الاحزاب».

وأوضح أنه بالرغم من كل هذا الجهد الجهيد فى الدعاية الانتخابية والدعوة للمشاركة في الانتخابات،إلا أنها لم تنجح فى يتحرك أكثر من 14% فى أكثر مناطق العراق مشاركة وهي أقليم كردستان، وتنخفض فى مناطق العمارة والنجف ومناطق عديدة فى الجنوب إلى ما دون 7%.

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التيارات المتنافسة

وأشار إلي أن هناك العديد من الشعب العراقي ذهبوا طواعيتا لاختيار تيار امتداد بزعامة احد رموز ثورة تشرين والمتحدث باسمها وهو الدكتور علاء الركابى والمقيم فى الناصرية المنطقة الاكثر عدد فى شهداء الثورة، لكن ستبقى المنافسة بين التيار الصدرى متمثل فى كتلة سائرون ودولة القانون.

ولفت إلي أن التعطل الذي حدث في أجهزة الحاسوب في عض المناطق واللجاء العراقية كان ورائه فاعل لمحاولة العبث فى النتيجة الانتخابية.

 واختتم: «العراق سيظل رهينة لفتره طويلة للقوى الحزبية التى لا يرتاح لها الشارع العراقى من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب».

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