وليد سليمان: كنا أقرب من الزمالك للفوز بالدوري.. فيديو

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على خسارة لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وقال "سليمان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كنا الأقرب بالفوز من بطولة الدوري من نادي الزمالك"، مضيفا: "وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني".

وأشار: "اتفقنا داخل غرف الملابس بعد خسارة كأس السوبر إننا لازم نصالح جمهور النادي الأهلي"، متابعا: "تقبلنا الخصم المالي من النادي الأهلي وحاسين إننا زعلنا جمهورنا".



الشناوي ووليد سليمان ينهيان أزمة لاعبي الأهلي ببرج العرب

وكان نجح محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومعه وليد سليمان وايمن اشرف في نزع فتيل الأزمة وعقدوا جلسة مع زملائهم طالبوا فيها بنسيان العقوبة التي تم توقيعها حتي يتم تجاوز عقبة إنبي وحصد لقب كأس مصر حال إستكماله ووقتها سيكون طلب برفعها نهائياً كما حدث في دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الخطيب قد وقع عقوبة قاسية علي اللاعبين والجهاز الفني عقب الشكل الباهت الذي ظهر عليه الفريق أمام سيمبا التنزاني والخسارة بهدف ولكنها لم تعلن إعلامياً وقتها ، وبعد حصد اللقب تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع محمود الخطيب وتم رفع العقوبة نهائياً.

وطالب الشناوي من زملائه بطئ صفحة الحزن وخسارة لقب السوبر والتركيز في مواجهة انبي التي يجب الفوز بها لعبور المرحلة الصعبة للغاية خاصة في ظل الغضب الجماهيري الكبير بعد خسارة لقبين متتاليتين، الغريب في الموضوع ان بيتسو موسيماني المدير الفني لم يتحثد مع لاعبيه بأي شكل من الأشكال عن خسارة لقب السوبر وأكتفي بالكلام عن مواجهة انبي ودراسة نقاط القوة والضعف في المنافس فقط.