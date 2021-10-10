حجازي: عدم حل قضية سد النهضة قبل الفيضان يمنحنا الدفاع عن حقنا المائي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي أكد عند زيارته إلي جنوب السودان أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية، علاقات تمس الأمن القومي بمصر، مؤكدا أن الأم السودانية عندما كانت تدعو لأبنائها كانت تدعو لهم بالتعليم في مصر.

واضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة "الأولى المصرية"، أن مصر تدعم قدرات جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011 ، لافتا إلي أن مصر تسعي إلى دعم الاستقرار في جنوب السودان علي كافة الأصعدة.

وأضح محمد حجازي، أن جنوب السودان لها دور إقليمي هام، وصاحبة موارد بترولية هامة، ومصر شريك رئيسي لجنوب السودان في عمليات حفظ السلام والتنمية والاستقرار.

وتابع أن الموقف الأمريكي تجاه قضية سد النهضة جاد، مؤكدا أن قضية سد النهضة إذا لم يتم حلها في موعد الفيضان القادم فإن مجلس الأمن يمنح مصر كافة الحقوق للدفاع عن أمنها المائي بالشكل الذى تراه مناسبا.