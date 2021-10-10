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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد سليمان عن اتهامه بالعنف: «فيه ناس كانوا عايزين كدا».. فيديو

وليد سليمان
وليد سليمان

رد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على اتهامه بالعنف، قائلا "لو اتكلمت في الموضوع هقول أسماء ناس كانوا عايزين كدا".

 

وأضاف "سليمان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لما تواصلت مع الناس دي قالوا لي إحنا بنعمل كدا علشان جمهور الأهلي وإعلام الأهلي بيتهموا طارق حامد بحاجات شبه كدا".

وأشار: "طارق حامد صديقي وصاحبي، ولاعبي الأهلي والزمالك صحاب في المنتخب، وطارق حامد إنسان كويس مقدرش أقول عليه كلام مش كويس".

 

وأوضح وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي: "مش عايز أجيب سيرة حد، وأنا حصلي كسر في ضلعي بسبب محمد كوفي قعدت 3 أشهر من غير لعب".

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