محلل اقتصادي يكشف تداعيات أزمة التضخم والطاقة العالمية

قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي بأرقام كابيتال إن أزمة التضخم العالمية التي يشهدها العالم متوقعة بعد الإغلاق الذي شهده العالم لفترة طويلة، نتيجة جائحة كورونا، منوها بأن زيادة معدلات التطعيم في مختلف البلدان وعودة معدلات الانتاج للزيادة والمقترنة سيؤدي إلى إرتفاع الأسعار.



وأكمل: معدلات النمو الاقتصادي زادت بشكل مفاجيء في كل البلدان دون وجود استعدادات كافية من قبل منتجي الطاقة والمصانع حول العالم.





وأضاف “نعمان خال” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة " ON" أنه كان من المتوقع أن تحدث أزمة طاقة، بسب الإغلاق وعناصر أخرى، مثل شح المخزون الاستراتيجي من الغاز وارتفاع تكاليف الشحن في بعض البلاد.





واستطرد: من المتوقع أن تستمر الموجة التضخمية التي تضرب العالم لمدة أشهر، وهي فترة متوسطة الأجل ولن تستمر إلى سنوات، متابعا : "ذلك توقع كثير من خبراء الاقتصاد العالمي".





وتابع: لا أتوقع استمرار الأزمة كثيرا، مسترسلا:" يمكن أن تستمر حتى نهاية الربع الاول من عام 2022 أو يونيو 2022 .





وحول التأثيرات المتوقعة على السوق المصري جراء الازمة المالية العالمية قال : "مصر تشهد زيادات متباينة منذ بداية الحالي في معدلات التضخم وتتزامن في الوقت الذي ظهرت فيه اللقاحات وإنتشرت حول العالم وهو ردة فعل طبيعية في دولة مثل مصر أن لاتبقى المستويات حول هذا المعدل مع بداية التعافي ".



