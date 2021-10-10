وليد سليمان: السحر مش موجود في الأهلي لكنه عند ناس تانية.. فيديو

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على ذهابه لمدينة شبراخيت بسبب السحر، قائلا: "معرفش حاجه عن الموضوع دا".



وأضاف "سليمان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لو فيه سحر في الكرة كانت بعض الدول الأفريقية أخدت كأس العالم".



وتابع: "أنا في منظومة أي حد يتمنى يكون موجود فيها.. وفيه ثوابت في النادي الأهلي لا تتغير".



وقال: "موضوع السحر ده مش عندنا في الأهلي لكن عند ناس تانية ، وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني، وكنا الأقرب للفوز ببطولة الدوري من نادي الزمالك".

