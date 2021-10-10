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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يواجه الإسماعيلي وديا .. غدا

سموحة
سموحة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى  سموحة نظيره فريق النادى الاسماعيلى غدا الاثنين في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويعكف الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بالنادى علي تجهيز جميع  عناصر الفريق والوصول الي أعلي معدلات التجانس والانسجام بين جميع عناصر  الفريق .

وفاز سموحة علي المصرى البورسعيدى وديا بهدفين دون رد كما اكتسح فريق هلال مطروح بخماسية في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.


سموحة يطلب من اتحاد الكرة المشاركة في البطولة العربية

 

علن مسئولو نادي سموحة، عن تقديم طلب لاتحاد الكرة لمشاركة الفريق الكروي الأول لكرة القدم في البطولة العربية.

جاء ذلك عقب تواجد فريق سموحة  في المركز الرابع بالموسم الماضي .

 

سموحة يفوز على هلال مطروح بخماسية

 

وفي سياق آخر فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على نظيره فريق هلال مطروح بخماسية في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم .


سجل أهداف سموحة كل من صديق كلابا، حسين فيصل ، محمد بسيونى ، سيلا " هدفين".


كان سموحة خاض تجربة ودية أمس أمام المصري البورسعيدي انتهت بفوز الموج الأزرق بهدفين دون رد.

سموحة الاسماعيلي المصري البورسعيدي هلال مطروح الموسم الجديد

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