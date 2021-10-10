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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

طلب ثانوي يطالب رئيس هيئة التأمين الصحي بالموافقة على إجراء عملية له

بين الناس
بين الناس

أرسل القارئ عمرو إبراهيم عاشو استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجه على نفقة الدولة.

 

وقال عاشور في استغاثته أنا عمر إبراهيم عاشور من اسكندرية 29 عام طالب في الصف الثاني الثانوي اعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وكهربا زايدة بالمخ، وعدم استقرار بالأعصاب في شهر 7 إتعرضت على لجنة طبية مشتركة مكونة من 3 تخصصات وإتحدد لي عملية تركيب جهاز DBS تحفيز عمق المخ.


وفي شهر 8 جاء لي إستدعاء لزيارة مستشفى الدمرداش لعمل تقرير طبي للتأمين الصحي لتركيب جهاز تحفيز عمق المخ ومناقشة العملية وتم الموافقة من لجنة الأعصاب العليا على العملية يوم 26/9 ولكن تم وقف العملية  لموافقة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ونحن الآن في إنتظار موافقته .


وأشار أنه من محافظة الاسكندرية ويحتاج للإنتقالات أكتر من 3 ألاف جنيه في اليوم، وحالته المادية ضعيفة جدا ويحتاج للمساعدة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

التأمين الصحي محافظة الاسكندرية هيئة التأمين الصحي نفقة الدولة الصف الثاني الثانوي الخط الساخن 5731 رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

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