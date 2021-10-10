طلب ثانوي يطالب رئيس هيئة التأمين الصحي بالموافقة على إجراء عملية له

أرسل القارئ عمرو إبراهيم عاشو استغاثة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجه على نفقة الدولة.

وقال عاشور في استغاثته أنا عمر إبراهيم عاشور من اسكندرية 29 عام طالب في الصف الثاني الثانوي اعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وكهربا زايدة بالمخ، وعدم استقرار بالأعصاب في شهر 7 إتعرضت على لجنة طبية مشتركة مكونة من 3 تخصصات وإتحدد لي عملية تركيب جهاز DBS تحفيز عمق المخ.



وفي شهر 8 جاء لي إستدعاء لزيارة مستشفى الدمرداش لعمل تقرير طبي للتأمين الصحي لتركيب جهاز تحفيز عمق المخ ومناقشة العملية وتم الموافقة من لجنة الأعصاب العليا على العملية يوم 26/9 ولكن تم وقف العملية لموافقة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ونحن الآن في إنتظار موافقته .



وأشار أنه من محافظة الاسكندرية ويحتاج للإنتقالات أكتر من 3 ألاف جنيه في اليوم، وحالته المادية ضعيفة جدا ويحتاج للمساعدة.



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