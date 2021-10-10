وليد سليمان يكشف مفاجأة عن تدخل محمد صلاح في اختيار لاعبي المنتخب..فيديو

كشف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيارات لاعبي المنتخب.



وقال "سليمان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولابد من المحافظة عليه"، مؤكدا: "مو لا يتدخل في اختيارات المنتخب".



تابع: " محمد صلاح الحاجة المصرية اللي منورة في أوروبا لازم نحافظ عليه ومش هو اللى بيختار لاعبي المنتخب محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ومتربي".



وليد سليمان عن اتهامه بالعنف: «فيه ناس كانوا عايزين كدا».. فيديو

رد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على اتهامه بالعنف، قائلا "لو اتكلمت في الموضوع هقول أسماء ناس كانوا عايزين كدا".

وأضاف "سليمان"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لما تواصلت مع الناس دي قالوا لي إحنا بنعمل كدا علشان جمهور الأهلي وإعلام الأهلي بيتهموا طارق حامد بحاجات شبه كدا".

وأشار: "طارق حامد صديقي وصاحبي، ولاعبي الأهلي والزمالك صحاب في المنتخب، وطارق حامد إنسان كويس مقدرش أقول عليه كلام مش كويس".

وأضاف: "مش عايز أجيب سيرة حد، وأنا حصلي كسر في ضلعي بسبب محمد كوفي قعدت 3 أشهر من غير لعب".