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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي يتعرض لظلم كبير.. تصريحات نارية لـ وليد سليمان على الهواء

وليد سليمان
وليد سليمان

حل وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، ضيفا ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

وليد سليمان يكشف مفاجأة عن تدخل محمد صلاح في اختيار لاعبي المنتخب..فيديو
كشف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيارات لاعبي المنتخب.


كان هيبقى أسطورة.. الحاوي يفجر مفاجأة عن رمضان صبحي قبل انتقاله لبيراميدز..فيديو
كشف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي قبل انتقاله لبيراميدز.


ربنا يكرمه ويوفقه.. وليد سليمان: رصيد رمضان صبحي في الأهلي انتهى.. فيديو
علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، قائلا: "ربنا يكرمه ويوفقه".


وليد سليمان عن طارق حامد: صديقي وبنصلي الفجر مع بعض.. فيديو
وجه وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، رسالة للاعب نادي الزمالك طارق حامد، قائلا إنه "لاعب كويس وراجل وربنا يوفقه".


وليد سليمان: اللي بيحصل لشيكابالا مرضهوش على نفسي.. فيديو
قال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، تعليقا على أزمات لاعب نادي الزمالك شيكابالا، "اللي بيحصل لشيكابالا أنا مرضهوش على نفسي".


وليد سليمان: الأهلي يتعرض لظلم كبير.. فيديو
قال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يتعرض لظلم كبير.


إعلامي زملكاوي.. رد ناري من وليد سليمان على اتهامه بالعنف.. فيديو
رد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على اتهامه بالعنف، قائلا: "لو اتكلمت في الموضوع هقول أسماء ناس كانوا عايزين كدا".


وليد سليمان: السحر مش موجود في الأهلي لكنه عند ناس تانية.. فيديو
علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على ذهابه لمدينة شبراخيت بسبب السحر، قائلا: "معرفش حاجه عن الموضوع دا".


وليد سليمان عن اتهامه بالعنف: «فيه ناس كانوا عايزين كدا».. فيديو
رد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على اتهامه بالعنف، قائلا "لو اتكلمت في الموضوع هقول أسماء ناس كانوا عايزين كدا".

وليد سليمان الأهلى محمد صلاح رمضان صبحي بيراميدز

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