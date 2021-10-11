2.55 تريليون دولار إيرادات صناعة الآلات في الصين خلال 8 أشهر

حافظت صناعة الآلات بالصين على نمو قوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلة نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح والقيمة المضافة، حسبما أفادت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات في القطاع 16.49 تريليون يوان (حوالي 2.55 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 21.5% على أساس سنوي، وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين .

وأوضحت الوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين أنه خلال تلك الفترة ارتفع إجمالي أرباح الشركات بنسبة 16.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 980 مليار يوان.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين،أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، قفزت القيمة المضافة لصناعة الآلات في الصين بواقع 16.2 % على أساس سنوي، بزيادة 3.1 نقطة مئوية.