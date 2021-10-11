محمد عبد الجليل : لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

قال محمد عبد الجليل، مدرب مصر المقاصة السابق، إنه حزين لرحيله عن الفريق الفيومي بالشكل الذي غادر به، مضيفًا «لست مسامحًا فيما حدث في حقي، والتاريخ سيذكر ما صنعته في قطاع الناشئين منذ 14 عامًا».

وأضاف عبد الجليل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تعرض للظلم برحيله عن الفريق، مشددًا أنه اتفق مع مسؤولي النادي على بعض النقاط، إلا أنه تفاجئ بعد ذلك بتغيير تلك الاتفاقات.

وأوضح نجم الأهلي الأسبق، أنه ترك قطاع ناشئين رائع حيث يمتلك المقاصة 5 فرق إذا تمت المحافظة عليهم الفترة المقبلة، ورفض النظام الاستثماري، سيكون نواة حقيقية لنجوم الكرة المصرية مستقبلًا.

واختتم تصريحاته «هناك بعض الفرق تطبق نظام الاستثمار في قطاع الناشئين وهو عبارة عن الدفع مقابل تسجيل اللاعب في الفريق الأمر الذي يعني عدم إخراج مواهب حقيقية».