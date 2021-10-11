مستشفى طبيعي لعلاج الأمراض.. ملح سيوة كنز على أرض أم الدنيا

ملح سيوة معالج للأمراض ومهدى للأعصاب

يعد الملح السيوى المستخرج من واحة سيوة بمثابة مستشفى لعلاج الكثير من الأمراض النفسية والعضوية وتحقيق الراحة النفسية .

وكان دور الملح السيوى يقتصر على مناطق انتاج الملح بسيوة حيث كان يأتي إليه زوار المحافظة الباحثين عن العلاج من الا مراض ونزول عيون المياه الا أنه تم التفكير فى توفير الملح السيوى لمناطق أقرب عن طريق إنشاء كهوف الملح بمدينة مرسى مطروح والتي ذاع صيتها وشهدت اقبال كبير عليها خاصة في موسم الصيف .

كما تم أيضا التفكير فى تشكيل صخر ملح أغورمى بسيوة وقرر أهالي الواحة استخراج تلك الصخور وتم عمل صابون ملحى منها، خاصة أن كل الزائرين يقومون برحلة علاج للأمراض الجلدية، بسبب ملوحة مياه بحيرات سيوة وقدرتها على الشفاء من عدة أمراض، كما تم عمل أشكال فنية، من الملح من مصابيح وأباجورات وشمعدان من خلال ورش متخصصة، حيث تستخرج ألواح الملح، ثم يتم تصنيعها في الورشة، استعدادا لتسويقها في المحلات.



ومن أهم فوائد الملح ، يبعث راحة نفسية، حيث يعمل على إزالة التوتر والضغط النفسي بسبب وجود عنصر اليود داخل الملح بكثرة.



كما إن الملح بمثابة مستشفى لعلاج الكثير من حيث يعمل على زيادة معدلات النمو لدى الأطفال، وإزالة التوتر والضغط النفسي، فضلًا عن المساهمة في علاج كثير من الأمراض.

ملح سيوة على كل لون

ملح سيوة على كل لون