التعليم ترد على مشاهد تدافع أولياء الأمور لحجز المقاعد الأولى

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على مشاهد تدافع أولياء الأمور لحجز مقاعد الفصول في بادية العام الدراسي، قائلاً: "ده سلوك غير سوي نهائياً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووجه رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، رسالة لـ أولياء الأمور، قائلاً: "هناك اجراءات وقواعد لترتيب الأولاد في الفصل"، موضحاً أن الطفل القصير أو الذي يعاني من ضعف في النظر، يجلس في الإمام.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم قائلاً: "حتى لو طالب طويل حجز في المقعد الأول، إدارة المدرسة هترجعه ورا إلتزاماً بالتعليمات والقواعد"، مؤكداً أنه سيتم إعادة ترتيب جلوس الطلاب داخل الفصول.

ونوه رضا حجازي أن تم إحالة المسئولينن والإداريين للتحقيق بشأن تدافع أولياء الأمور في بعض المدارس بهذا الشكل، معقباً: "ده سلوك سيء وغير حضاري من أولياء الأمور أولاً قبل المسئولين.. انت هتمشي طول عمرك مع ابنك خليه هو يعتمد على نفسه".