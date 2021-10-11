عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم ترد على مشاهد تدافع أولياء الأمور لحجز المقاعد الأولى

تدافع أولياء الأمور
تدافع أولياء الأمور لحجز مقاعد الفصول

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على مشاهد تدافع أولياء الأمور لحجز مقاعد الفصول في بادية العام الدراسي، قائلاً: "ده سلوك غير سوي نهائياً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووجه رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، رسالة لـ أولياء الأمور، قائلاً: "هناك اجراءات وقواعد لترتيب الأولاد في الفصل"، موضحاً أن الطفل القصير أو الذي يعاني من ضعف في النظر، يجلس في الإمام.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم قائلاً: "حتى لو طالب طويل حجز في المقعد الأول، إدارة المدرسة هترجعه ورا إلتزاماً بالتعليمات والقواعد"، مؤكداً أنه سيتم إعادة ترتيب جلوس الطلاب داخل الفصول.

ونوه رضا حجازي أن تم إحالة المسئولينن والإداريين للتحقيق بشأن تدافع أولياء الأمور في بعض المدارس  بهذا الشكل، معقباً: "ده سلوك سيء وغير حضاري من أولياء الأمور أولاً قبل المسئولين.. انت هتمشي طول عمرك مع ابنك خليه هو يعتمد على نفسه".

التربية والتعليم تدافع أولياء الأمور حجز مقاعد الفصول مدرسة عمر مكرم محافظة الاسكندرية

موضوعات متعلقة

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

دعاء جبر الخواطر.. يريح قلبك ويشرح صدرك

متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. بدأت منذ قليل فلا تفوتها

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

دلائل وبراهين تفضح تخابر الإخوان مع حركة حماس.. تفاصيل

ماهي الألعاب الإلكترونية المحرمة ؟ 7 ألعاب حرام على تليفونك

فضل قراءة سورة القدر

تعرف على درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية بمحافظة مطروح

ترشيحاتنا

20 مليار دروس خصوصية و 10 ملايين طالب في النظام الجديد.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسي

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع مسئوليها بحركة طالبان

يصلح حالك ويهدي بالك.. أكثر من هذا الدعاء كل يوم

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11- 10- 2021

لعبة PC Building Simulator تحقق 4 ملايين عملية تحميل في يوم واحد

نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

هل سقط ميكروباص في النيل.. تحريات مكثفة لحل لغز حادث كوبري الساحل

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ