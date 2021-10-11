عزومة عشاء تجمع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق الدوري

تجمع لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا في أحد المطاعم علي عزمة عشاء ، وذلك في إطار التقارب والتناغم بين اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدورى موسم 2021-2022.

وشهد العشاء تواجد كلا من محمد إبراهيم وشادي حسين وشريف دابو وعامر عامر، وضياء قنديل، وخالد صبحي.

في سياق أخر نجح نادي سيراميكا كليوباترا في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات القوية استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

حيث افتتحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أولي الصفقات بالتعاقد مع المهاجم الدولي باسم مرسي، قادما من صفوف نادي مصر للمقاصة.

وبعدها التعاقد مع المدافع محمود البدري، قادما من صفوف نادي سموحة لمدة ٣ مواسم، ثم التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

كما ضم نادي سيراميكا كليوباترا لاعب خط الوسط التونسي بلال السعيداني لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي ضمك السعودي.

ثم التعاقد مع مصعب البطاط، الجناح الأيمن الدولي الفلسطيني لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني.

وعلى مستوى خط الهجوم تعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع ايفانز منساه، لاعب الوسط الهجومي لمنتخب غانا الأوليمبي لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي الدحيل القطري.

وضم محمود نعيم ، الظهير الأيمن قادمًا من نادي إنبي لمدة موسم علي سبيل الإعارة .



واختتمت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا موسم التعاقدات بالحصول على خدمات عمرو الحلواني ، الجناح الأيسر قادمًا من نادي أسوان، لمدة موسمين .

واستعاد نادي سيراميكا كليوباترا خدمات المهاجم حمزة مجدي، بعد انتهاء إعارته لنادي أسوان، ولاعب خط الوسط، مصطفى بهاء، بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي أبو قير للأسمدة، ولاعب الوسط، علي الملواني، بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

صفقات نادي سيراميكا كليوباترا

1- باسم مرسي

2- محمود البدري

3- محمد كوكو

4- بلال سعيداني

5- مصعب البطاط

6-ايفانز منساه

7- محمود نعيم

8- عمرو الحلواني