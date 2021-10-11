"اجتهاد من الطلاب وغير مقصود".. التعليم تعلق على رفع علم فرنسا أثناء طابور إحدى المدارس بدمياط

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على رفع علم فرنسا أثناء طابور إحدى المدارس بدمياط، قائلاً: "الطلاب حبوا يعملوا حاجة للمدرسة فيها نوع من الانتماء، ونسيوا يحطوا النسر لأنه عاملينه بإيديهم وبدون أي تكلفة، واتصور بزاوية خاطئة جعل االلون الأسود يظهر كاللون الأزرق، وبالتالي أصبح العلم علم فرنسا".

وأضاف رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كان هناك هجوم للطلاب، وقامت إدارة المدرسة بسحب العلم منهم، على الرغم من إنه اجراء غير مقصود من الطلاب .. بالعكس كانوا عايزين يعملوا حاجة كويسة".

وتابع نائب وزير التربية والتعليم قائلاً: لو انا مواطن وقاصد أرفع علم غير علم بلدي، فهذا يعتبر خيانة عظمى".

وشدد رضا حجازي على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإرتداء الكمامات وتعقيم المباني أولاً بأول، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أصدرت قرار بتطعيم أولياء الأمور الذين لديهم طلاب في المدرسة.