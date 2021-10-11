أسامة فيصل: هدفي في الأهلي نقطة الانطلاق

أكد اسامه فيصل لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق عن طارق حامد لاعب الزمالك هو من رشحه لكارتيرون المدير الفني.

وأضاف فيصل خلال تصريحات تليفزيونية : طارق حامد ابلغني بحديثة مع كارتيرون ورشحني للانضمام للفريق الأول .

واكمل : هدفي في الأهلي كانت نقطة انطلاق لي والجماهير تعلقت به .

وفي وقت سابق نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسما على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك.

ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم.

وكان البنك الأهلي حصل على خدمات كريم بامبو لاعب الزمالك بعقد ممتد لـ3 سنوات.

وانتهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، من إتمام عملية انتقال لاعبا فريق وادي دجلة محمد هلال صاحب الـ 25 عاما، ويلعب في مركز صانع الألعاب، وأحمد سعيد لاعب الوسط المدافع، صاحب الـ24 عاما، في ظل دعم الفريق بلاعبين متميزين؛ استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/ 2022.