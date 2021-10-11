سيتم غلق الفصل أو المدرسة في هذه الحالة.. التعليم يكشف

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن في حالة ظهور إصابة طفلين في الفصل بفيروس كورونا، أو أكثر، سيتم غلق الفصل لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى تعقيم الفصل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإدارة المدرسة، والمديرية التابعة لها.

وأكد رضا حجازي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدولة والقيادة السياسية تحرص على تعليم أبنائها، وذاك الوقت حريصة على صحة أبنائها، مطالباً بتعاون أولياء الأمور، قائلاً: "لابد من أن يتعاون أولياء الأمور معنا".

ونوه نائب وزير التربية والتعليم أنه يوجد في كل مدرسة زائرة صحية "ممرضة"، لقياس درجات الحرارة للطلاب، بالإضافة إلى وجود 2 مسح حراري في كل مدرسة، وأدوات للتعقيم، معقباً: "كل مدرسة مجهزة بالإجراءات الوقائية الللازمة لمواجهة فيروس كورونا".

وشدد رضا حجازي على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإرتداء الكماماتـ وتعقيم المباني أولاً بأول، مشيراً إلى أن وزارة الصحة أعلنت ضرورة تطعيم أولياء الأمور الذين لديهم طلاب في المدرسة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تطعيم 80% من المعلمين “أعضاء هيئة التدريس” على مستوى الجمهورية، معقباً: “ده يعتبر مناعة مجتمعية كويسة”، مشيراً إلى أن هذا نتيجة تعاون بين وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، منوهاً عن وجود خطة اجرائية وقائية تم توزيعها على المديريات والمدارس من أجل الالتزام بتعليماتها".