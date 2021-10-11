محمود شبانة : الزمالك رفض إعارتي.. والإسماعيلي خالف وعوده

أكد محمود شبانه لاعب الزمالك أن إدارة النادي رفضت خروجه علي سبيل الاعارة .

وأضاف شبانه خلال تصريحات تلفيزيونية : حاولت الخروج للمشاركة ثم بعد ذلك العودة لنادي الزمالك وانا في افضل حالاتي ولم اتخيل ان يتم غلق بابا الانتقالات قبل حل مشكلة القيد .

وأكمل : فشل انتقالي للإسماعيلي جاء بعد مخالفتهم الوعود معي بجانب بعض الخلافات المادية .

وأوضح : حينما تحدثت مع كارتيرون حزن بسبب عدم قيدي في قائمة الفريق وحاليا ابحث عن نادي حتي اخوض المباريات .

حمدي النقاز

في سياق أخر أكد أنيس بن ميم ؛ محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز ؛ أن رحيل اللاعب إلى الأهلي السعودي جاء بعد عرض قدمه النادي في الفترة الأخيرة.

وأوضح بن ميم عبر برنامج البريمو بقناة ten أن المفاوضات سارت بصورة طبيعية ولم تستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أنه لا يحب الحديث عن الأمور المالية لأنها أسرار تخص الصفقة وأمور لها علاقة باللاعب وناديه الجديد.

وأكد أن النقاز كان سعيدا بالعودة للزمالك لكن أزمة إيقاف القيد جعلته يرحل للأهلي السعودي ليكون جزءا من الحل وليس المشكلة.