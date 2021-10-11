مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 4 رحلات دولية اليوم ضمن 71 على مدار الأسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 4 رحلات سياحية دولية قادمة من مطارات عالمية مختلفة اقل عددٍ من السياح من جنسيات مختلفة ضمن 71 رحلة طيران أسبوعية تصل للمطار .

وكانت كشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولي بداية من السبت الماضى، وحتي نهاية الاسبوع يستقبل المطار71 رحلة طيران بينهم 6 رحلات داخلية، و10 رحلات أوروبية بزيادة رحلتين من ألمانيا و3 رحلات من سويسرا.

وأكد المصدر، أن المطار يستقبل 8 رحلات من ألمانيا و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من المطارات البولندية و10 رحلات من أوكرانيا و4 رحلات سويسرية وأخرى من المجر.

كما يستقبل المطار 6 رحلات داخلية و2 من بيلا روسيا وأخرى فرنسية ورحلة من لتوانيا وأخرى من ملادوفا، حيث تجرى الأجهزة المختصة بالمطار الاستعداد للرحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة للركاب الوافدين.