رئيس مدينة رأس غارب: خطة لمجابهة أزمات السيول والأمطار

عقد اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب ، اجتماع لتنسيق الجهود مع جميع الجهات المشارة في مجابهة الازمات ( سيول – أمطار ) بحضور رئيسي اللجنة الجغرافية للشركة العامة للبترول وشركة بترول خليج السويس والإدارات الخارجية والداخلية .

وأكد رئيس المدينة على رؤساء اللجان الجغرافية بالشركات المعنية على توفير معداتهم وجاهزيتها للمشاركة في مجابهة مخاطر السيول إلى جانب التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وتفعيل غرفة العمليات والتنسيق فيما يخص الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة طبقا للتعليمات المستديمة لمجابهة الازمات والكوارث لكل جهة من الجهات المشاركة.

وفى نهاية الاجتماع اصدر رئيس المدينة التكليفات لجميع الادارت الخارجية والداخلية كل فيما يخصه قبل وأثنا وبعد الازمه من حيث إعداد الاستعدادات اللازمه لمجابهة الازمة وقد شهد الاجتماع الجهات المشاركة في مجابهة الأزمات (رئيس اللجنة الجغرافية بالشركة العامه للبترول – رئيس اللجنة الجغرافية بشركة جابكو – هندسة الكهرباء – الأوقاف – التضامن الاجتماعى – الطب البيطرى – المستشفى المركزى – مرفق الاسعاف – التربيه والتعليم – شركة سيتى جاز – جهاز التعمير – شركة السلام – الطرق والكبارى – الأزهر – الزراعة – رئيس قرية وادي دارا – رئيس قرية الزعفرانة) بجانب الادارات بالوحده المحلية (إدارة الازمات- إدارة البيئة – الإدارة الهندسية- إدارة الأملاك).