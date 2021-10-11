مواعيد مباريات اليوم 11-10-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 11 - 10 - 2021 العديد من المباريات الهامه فى مختلف ملاعب العالم ولعل ابرزها مواجهة منتخبنا الوطني أمام ليبيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
قبرص vs مالطة - الساعة السادسة مساء
لاتفيا vs تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
هولندا vs جبل طارق – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
النرويج vs الجبل الأسود – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
أيسلندا vs ليشتنشتاين – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
مقدونيا الشمالية vs ألمانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
رومانيا vs أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
كرواتيا vs سلوفاكيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
سلوفينيا vs روسيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
روسيا البيضاء vs التشيك– الساعة التاسعة إلا ربع مساء
إستونيا vs ويلز – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
موزمبيق vs الكاميرون – الساعة الثالثة عصرا
الجابون vs أنجولا – الساعة الثالثة عصرا
بوركينا فاسو vs جيبوتي – الساعة الخامسة مساء
ساحل العاج vs مالاوي – الساعة السادسة مساء
ليبيا vs مصر – الساعة التاسعة مساء - قناة أون تايم سبورتس
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
تايبيه vs إندونيسيا – الساعة الثالثة عصرا