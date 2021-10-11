برنامج زمني لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية بسيناء

تواصل إدارة حماية البيئية بديوان عام محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مديرية الصحة "إدارة المتوطنة"، ومديرية الزراعة ،تنفيذ البرنامج الزمني لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية علي مستوي مراكز شمال سيناء ، والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من الأحد الموافق ١٠/١٠/٢٠٢١ ويستمر حتى ١٤/١٠/٢٠٢١ ويتضمن تنفيذ عدة حملات في مختلف المناطق والأحياء المستهدفة.



وقال المهندس جمال حلمي مدير إدارة حماية البيئة في شمال سيناء ، أن قسم ناقلات الأمراض والملاريا بمديرية الصحة سيقوم بأعمال المكافحة داخل المناطق السكنية ، في حين تتولي مديرية الزراعة تنفيذ أعمال المكافحة بالمناطق الزراعية المتاخمة لها.

وستقوم مجالس المدن والقرى ورؤساء الاحياء بمتابعة وبتكثيف اعمال النظافة قبل قيام المختصين بوضع الطعوم السامة بمناطق الإصابة وفق الجدول الزمني المحدد للأحياء .

وناشدت المحافظة المواطنين وربات البيوت بالتعاون مع أعضاء الحملة لإنجاح الحملة بالالتزام بإخراج القمامة يوميا فى مواعيد عمل شركة النظافة بمدينة العريش، ومواعيد الجمع بباقى المراكز على أن يتم وضعها داخل كيس محكم الغلق ، وان يتم القاءها في الاماكن المتفق عليها أو بالصناديق .

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