الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوت الشدة .

وترتفع درجات الحرارة علي جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة وتصل لـ 42 خلال الايام القادمة كما يؤثر غطاء سحابي علي شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.

كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الاثنين/ طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالتي البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الاسكندرية 29 21

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 20

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 27 24

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 31 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 21

رأس سدر 32 20

نخل 30 17

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 31 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 20

بنى سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 36 19

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

ادفو 41 26

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 38 20

شلاتين 36 23

ابو رماد 36 22

حلايب 32 23

رأس حدربة 33 22