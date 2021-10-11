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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق ثاني أيام مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تنطلق صباح اليوم الاثنين فعاليات لليوم الثاني لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وكان قد شارك في اليوم الأول من المؤتمر امس الاحد عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان المصري، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أبرزهم السيد/ لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، ود. مارتينو ميللي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

 

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

 

وينعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث تضمن اليوم الأول  كلمة لوزيرة الهجرة ووزيرة التخطيط وكلمة للمسؤولين تلاها ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".

دور التحويلات النقدية زيادة الاستثمار التنمية المستدامة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج

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