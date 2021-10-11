برلماني: منح السيسي أوسمة لشهداء رجال القضاء رسالة مهمة

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن قيام القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي بمنح الأوسمة للعديد من المستشارين والقضاة الذين استشهدوا، رسالة سامية من الدولة المصرية بالاحترام التام للقضاء والحفاظ على استقلاليته ومنح الأوسمة لشهداء الواجب من رجالاته.

وأشار محمود في بيان له، إلي ما قاله الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم القضاء المصري، بأنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء وهذه قاعدة ذهبية لحكمه، مؤكدا أن إعطاء الأوسمة لشهداء الواجب من رجال القضاء، اعتراف بما بذلوه من تضحيات عظيمة من أرواحهم، في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للمجرمين والإرهابيين الذين يحاولون هز أمنه واستقراره.

وشدد النائب على أن الكثيرين من رجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة والقضاة، دفعوا ثمنًا فادحا من أرواحهم خلال اشتداد موجة الإرهاب عقب أحداث 2011، وإلى أن قامت ثورة 30 يونيو المجيدة وجاء الرئيس السيسي فتصدى لهؤلاء بكل حسم وقوة.

واختتم محمود بأن نجاح مصر في استئصال سرطان الإرهاب والقضاء على قياداته، هو ما دفعها لتعيش اليوم في أمن وأمان تحت قيادة الرئيس السيسي.