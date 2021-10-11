رفع 47 دولة جديدة.. 7 بلاد فقط على القائمة الحمراء لـ "كورونا" في بريطانيا

القائمة الحمراء في بريطانيا

تعود اعتبارا من اليوم، الاثنين، رحلات السفر بين المملكة المتحدة وعشرات الوجهات البعيدة إلى طبيعتها ومن بين تلك الوجهات؛ المكسيك وجنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه بحلول الساعة الرابعة صباحا، سترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعني أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا في حاجة إلى قضاء 11 ليلة في فندق للحجر الصحي بعد الآن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة الخارجية تحذيراتها من السفر غير الضروري إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد رفع تحذيرات السفر إلى 41 موقعًا الأسبوع الماضي.

وتشمل قائمة الدول المتأثرة بقرار تخفيف تحذيرات السفر وتقليص القائمة الحمراء الأرجنتين وتشيلي وكوبا وإندونيسيا والمكسيك ونيبال والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند.

وستبقى سبع دول فقط على القائمة الحمراء اعتبارا من اليوم الاثنين، جميعها من أمريكا اللاتينية، وهي كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة بريطانيا، عن إجرائها تسهيلات كبيرة في قواعد السفر الدولي، ومنها رفع 8 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل البريطاني غرانت شابس، أن الدول الثمانية هي: مصر وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وسلطنة عمان وبنغلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

كما أعلن أنه سيتم تخفيف متطلبات الاختبار للوافدين الملقحين بالكامل إلى إنجلترا من الدول الثمانية، والذين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار "كوفيد-19" قبل السفر، موضحا أنهم سيظلوا في حاجة إلى اختبار بعد الهبوط.

وأوضح شابس، أن تلك التسهيلات تأتي استجابة لشكاوى المسافرين والشركات من أن لوائح المملكة المتحدة التي تهدف إلى منع انتشار كورونا كانت "مرهقة وغير فعالة".