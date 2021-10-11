روشتة برلمانية لتجنب الدخول في الموجة الخامسة من فيروس كورونا.. نواب: الوصول لـ60% من تطعيم المصريين سيحد من انتشار الوباء وضرورة عدم السماح بدخول المواطنين المصالح الحكومية حال عدم تلقي اللقاح

رئيس صحة النواب: الاستمرار فى تطعيم المواطنين يعيق انتشار فيروس كورونا

عضو صحة النواب: إطلاق حملات توعية ضرورة للتصدي لكورونا

برلمانية: الموجة الرابعة قوية جدا وتنتشر بسرعة كبيرة

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك زيادة في حالات إصابات كورونا الآن، التي يتم رصدها سواء على المستوى الرسمي أو غيرها، مؤكدا أن الكوادر الطبية أصبح لديها خبرة في التعامل مع إصابات كورونا.



وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن حالات إصابات كورونا الآن في تصاعد ولن نستطيع القول إن الموجة الرابعة انتهت إلا إذا وصلت أعداد الإصابات إلي ذروتها وثبتت لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم بعد ذلك تبدأ في الانخفاض.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الاستمرار في تطعيم المواطنين لتصدي لفيروس كورونا سيعيق انتشار الوباء، لافتين الى أن منح الأطفال الأقل من 18 سنه لقاح كورونا يرجع لهيئة الدواء المصرية دون غيرها فهي المسؤولة عن إعطاء الموافقات الخالصة بالتطعيمات المختلفة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة البقاء خارج المنزل، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفّزة لمناعة الجسم المختلفة، فضلا عن سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت لمواجهة الإصابة بالمرض.

أشاد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بجهود الدولة في التوسع في تطعيم المواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، متوقعا انكسار الموجة الرابعة من وباء كورونا بنهاية الشهر الحالي.

واكد “حاتم” في تصريحات، ان الاستمرار في تطعيم المواطنين لتصدي لفيروس كورونا سيعيق انتشار الوباء، لافتا الى أن منح الأطفال الأقل من 18 سنه لقاح كورونا يرجع لهيئة الدواء المصرية دون غيرها فهي المسؤولة عن إعطاء الموافقات الخالصة بالتطعيمات المختلفة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة البقاء خارج المنزل، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفّزة لمناعة الجسم المختلفة، فضلا عن سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت لمواجهة الإصابة بالمرض.

ومن جانبها، قالت سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة نجحت بنسبة كبيرة في إقناع المواطنين بتلقي لقاح كورونا ولكن حتي الآن لم تتجاوز نسبة التطعيمات 60% علي مستوي الجمهورية وهذا يجعل هناك ضرورة لاستمرار جهود الدولة في اطلاق حملات توعية بخطورة فيروس كورونا.

وأكدت “سمر” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تطعيم جميع المواطنين أو الوصول لـ60% من تطعيم المصريين سيحد من انتشار وباء كورونا كما أن سعي الدولة لعدم استيراد المواد الخام الخاصة بلقاح كورونا من خلال مشروع قومي لإنتاجه سيساهم في خفض الإصابات وانكسار الموجة الرابعة.

موجة خامسة لـ كورونا

وعن وجود موجه خامسة مع قرب حلول فصل الشتاء، قالت النائبة من الممكن أن يكون هناك موجه خامسة في فصل الشتاء لأن فيروس كورونا متحور ومن الممكن أن يطور نفسه بشكل سريع، قائلة:" فيروس كورونا عبارة عن نسخة من سلاسة فيروسات قديمة ترجع لعام 2011".

كما قالت ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدولة تسير باتجاه صحيح لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، لافتة الى أن الموجة الرابعة قوية جدا وتنتشر بسرعة كبيرة بخلاف الموجات السابقة.

وأكدت “عبد العظيم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة ستشهد عدم دخول أي مصلحة حكومية بدون إفادة بأخذ المواطن لقاح كورونا وهذا أمر متوقع في ظل وجود وباء عالمي، مشددة على ضرورة تطعيم جميع الطلاب وخصوصا بعد بدء العام الدراسي الجديد وطاقم التدريس بالكامل والطاقم المدرسي سواء فراشين أو موظفين للتصدي لفيروس كورونا.

وتابعت:" لازم نأخذ بالأسباب وربنا مقالش نرمي أنفسنا في التهلكة وأغلب الناس في حالة استرخاء مش لطيفة، لا كمامات ولا إجراءات احترازية، والوباء مش هينتظر كتير علشان يعلن عن نفسه وبضراوة، خلونا نفتكر العشرات والمئات من معارفنا اللي راحوا أو تعبوا جدا من تبعات كورونا وتحوراته ”