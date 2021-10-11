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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 خطوات.. إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية والأوراق المطلوبة

صدى البلد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

 

ويستعرض موقع صدى البلد تلك الخطوات والأوراق المطلوبة وهي ..

إجراءات طلب توصيل التيار للمنشآت السكنية

1- تقدم لشركة التوزيع التابع لها بعد استكمال طلب المعاينة والمستندات

2- سدد مقابل المعاينة ( 50 جنيه عن كل وحدة سكنية او تجارية أو إدارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة)

3- تقوم الشركة بالمعاينة واعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة

6-   بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد

 

الأوراق  المطلوبة لتوصيل التيار للمنشآت السكنية


حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 12 مستند  لشركة التوزيع التابع لها لتوصيل التيار للمنشآت السكنية وهي كالآتي..

1- شهادة من الحي أو الوحدة المحلية تفيد بصدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص.

2- صورة عقد الإيجار أو سند الملكية أو خطاب تخصيص أستلام العين بالنسبة للمباني الحكومية (الأصل للاطلاع).

3- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ...(الأصل للاطلاع)

4- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير .. (الأصل للاطلاع)

5- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية والصناعية .. (الأصل للاطلاع)

6- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية والصناعية .. (الأصل للاطلاع)

7- تصريح حفر من الوحدة أو الحي إذا تطلبت الأعمال ذلك.

8- ما يثبت سداد قيمة المقايسة.

9- عقد توريد الطاقة الكهربائية ويملأ بمعرفة المنتفع أو وكيله وهو 3 نماذج كالتالي.

10- عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 كيلو وات.

11- عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية / المحلات التجارية.

12- عقد محدد المدة لتوريد الطاقة الكهربائية (في حالة الإنشاءات والأغراض المؤقتة).

 

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