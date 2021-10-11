اليوم.. بعثة يد الزمالك تصل القاهرة بعد حصد خامس "سوبر جلوب"

تصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة الدولي اليوم، الإثنين في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وحصد الزمالك، المركز الخامس ببطولة "سوبر جلوب" بعد فوزه على الوحدة السعودي ٤٢-٢٢ ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من مطار جدة بالسعودية في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتستغرق الرحلة مدة ساعتين، وسيتم استقبال البعثة في صالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

ويقود الفريق، الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.