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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يلتقي بـ الإسماعيلي وديا استعدادا للدوري

سموحة
سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بنظيره فريق النادى الاسماعيلى اليوم، الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بسموحة علي تجهيز جميع  عناصر الفريق والوصول الي أعلي معدلات التجانس والانسجام بين جميع عناصر الفريق.

كان سموحة خاض تجربة ودية أول أمس أمام المصري البورسعيدي انتهت بفوز الموج الأزرق بهدفين دون رد.

كما اكتسح فريق هلال مطروح بخماسية في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس.

سجل أهداف سموحة كل من صديق كلابا، حسين فيصل ، محمد بسيونى ، سيلا " هدفين".

سموحة يطلب من اتحاد الكرة المشاركة في البطولة العربية

طالب المهندس محمد فرج عامر،  اتحاد الكرة لمشاركة الفريق الكروي الأول لكرة القدم في البطولة العربية.

جاء ذلك عقب تواجد فريق سموحة  في المركز الرابع بالموسم الماضي .

النادي الاسماعيلي اتحاد الكرة الاسماعيلي فرج عامر البطولة العربية المصري البورسعيدي

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