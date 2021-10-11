الزمالك يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادًا لمواجهة توسكر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة والنصف عصر غد الإثنين قبل السفر إلى كينيا.

ويبدأ تجمع لاعبي الزمالك في الثالثة والنصف عصرا بمقر القلعة البيضاء لخوض التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعد مران الفريق غدًا هو الأخير قبل توجه الفريق مساء غدٍ الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا في رحلة تستغرق 6 ساعات، لخوض مباراة توسكر الكيني.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.