يقاضي زوجته بسبب حذاء.. تفاصيل

بسبب حذاء تركته أسفل السلم رفع رجل أميركي دعوى قضائية ضد زوجته بعد مدة من سقوطه وتعرضه لكسو أعاقت قدرته على العمل.

تعثر جون والورث في الحذاء، وسقط على درج الطابق السفلي في حادثة تسببت في إصابته بكسر في عظم الساق والذراع.

وذكر موقع «Cleavland» الإخباري أن «والورث» قال وارث إن إهمال زوجته أدى لتكبده كلفة فواتير طبية بلغت أكثر من 80 ألف دولار، كما خسر 18 ألف دولار أخرى نتيجة فقدانه العمل.

وفي ردها على الدعوى القضائية أمام المحكمة، أقرت جوي بترك حذائها عند أسفل السلم بالقرب من الباب الخلفي، وأنها لم تفكر في إخبار زوجها بوجود الحذاء في المكان، كما أنها غير متأكدة ما إذا كان قد تعثر في حذائها.

تحمل مسؤولية قانونية

من جانبهم، أكد محامو الزوجة أنها شعرت بالذنب لترك الحذاء أسفل السلم، لكن ذلك لم يرق إلى قبولها بتحمل مسؤولية قانونية.

وأضافوا المحامون أن الزوج كان يمكنه ملاحظة وجود الحذاء في المكان إذا انتبه عند نزوله السلم ونظر إلى الأسفل ببساطة.

وبناء على ذلك رفضت محكمة الاستئناف في ولاية أوهايو الدعوى المقدمة من جون والورث ضد زوجته جودي خوري، بشأن الحادثة التي وقعت حينما كان الرجل يساعد زوجته في ذلك الوقت في نقل بعض الأغراض المنزلية إلى القبو.

ووفقاً لوثائق المحكمة فإن الاثنين كانا متزوجين عند رفع القضية، وما زال رابط الزوجية يجمع بينهما مع رفض الدعوى من قبل محكمة الاستئناف.