وصول أولى رحلات «إيزى جيت» البريطانية بمطار الغردقة

يشهد مطار الغردقة الدولي،اليوم وصول أولى رحلات شركة «إيزى جيت» البريطانية إلى الغردقة، وذلك بعد قرار بريطانيا الشهر الماضي، برفع قيود سفر مواطنيها إلى مصر.

كانت بريطانيا فد بدأت منذ أمس الأول السبت، في تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أول رحلة من لندن وعلى متنها سياح بريطانيين

ومن جهتة قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن الشركات الإيطالية بدأت في إبرام تعاقدات مع فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم للأفواج الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، فى تصريحات صحفية أن عودة الرحلات الإيطالية بعد فترة انقطاع تجاوزت السنة بسبب جائحة كورونا مهامة جدا، حيث أن السائح الإيطالى من أكثر سائحي العالم تفضيلا لزيارة مصر، خاصة شرم الشيخ ومرسى علم، لافتا إلى أن عودة الرحلات من السوق الإيطالي ستنعش نسب الاشغالات بفنادق شرم الشيخ ومرسى علم بداية من الشهر المقبل.