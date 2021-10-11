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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو سنة : نثمن جهود الدولة في تنفيذ السياسات البيئية والصحية |صور

المهندس هشام أبو
المهندس هشام أبو سنة المهندس الاستشاري لنقابة المهندسين

قال المهندس هشام أبو سنة المهندس الاستشاري لنقابة المهندسين بالقاهرة إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا  في تنفيذ السياسات البيئية للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، وأثر توجهها غير المسبوق في تشجيع التعاون مع شركات القطاع الخاص للمشاركة في تقديم وتطوير منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها وخاصة المخلفات الطبية الخطرة، نظرا لما تحويه تلك النفايات من ميكروبات وفيروسات وما يترتب علي وجودها من أمراض خطيرة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من تكدسات داخل مستشفيات العزل أو المعامل .

جاء ذلك خلال ندوة " الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية " بنقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنة ، وبحضور زينب عفيفى أمين عام مساعد نقابة المهندسين ، ومحمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة وإيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة القاهرة عقدت نقابة مهندسين القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام ابوسنة  ندوة  بعنوان " الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية ". 


ووجه أبو سنة التحية والتقدير لوزارة الصحة المصرية للجهود الحثيثة المبذولة  لإدارة المخلفات الطبية وآلية التخلص منها والتزامها بأقصى الاشتراطات الطبية والصحية العالمية.


وشدد أبو سنة علي ضرورة ان يتكاتف جميع قوي الدولة ومنشآتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اجمع لمواجهة فيروس كورونا اللعين، مشيدا بلجنة البيئة بنقابة مهندسين القاهرة  برئاسة المهندس هشام السقاري .


بدوره أوضح  اللواء إيهاب الشرشابى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لها خبرة واسعة فى هذا المجال. مشيرا إلى انه فى الفترة الأخيرة ولإحكام السيطرة على المخلفات قامت الهيئة بدورها وبتكليف مباشر من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باتخاذ عدة خطوات بدأت بحصر جميع المنشآت الطبية داخل المحافظة.


وأشار إلى أن  الهيئة الآن أصبحت تمتلك معلومات دقيقة تم الحصول عليها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  قامت الهيئة بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي بجميع مشتملاته وجارى اتخاذ الخطوات لتنفيذه على أرض الواقع "

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