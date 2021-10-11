محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع صرف صحى قرى مركز الفتح

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز الفتح والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجاً والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.







شارك المحافظ في وضع حجر الأساس كل من المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالهيئة والمهندس سيد حسان مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط الشركة المنفذة للمشروع والمهندس مصطفي عبد المقصود نائب مدير الفرع والمهندس خالد بديع مدير مشروعات شرق أسيوط والمهندس محمد سمير مدير مشروع محطة معالجة صرف صحي عرب الكلابات والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

حيث قام محافظ أسيوط بوضع حجر الأساس وتفقد الاعمال التى بدأت بمحطة المعالجة واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذي تنفيذه شركة المقاولون العرب ويتكون من محطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و 22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 9 محطات معالجة بتكلفة 14 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.