ضبط 1500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه سوق سوداء بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين على المخابز البلدية والمحال التجارية بمدينة الحمام و قرى بنجر السكر .

وأوضح المحاسب حسن كمال الشيبانى مدير عام مديرية التموين بالمحافظة أن الحملة اسفرت عن ضبط 26 من المخالفات المتنوعة و الهامة كان أبرزها ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم ( عدد 1500 كجم دقيق ) و ذلك قبل تهريبها والإتجار بالسوق السوداء .

ومخالفتان لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة لعدم نظافة ادوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز وعدد 5 مخالفات للتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي أو عذر قهري و10 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخابز بلدية ) و6 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة لعدم الإحتفاظ بسجل التفتيش ( مخابز بلدية ).



تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها.

وأوضح أن الحملات تانى بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لعمل جميع الأنشطة التموينية المسئولة عن السلع التموينية المدعمة وحرصا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم و وصوله لمستحقيه وضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.