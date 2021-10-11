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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقار جديد لكورونا

أول علاج وقائي بخلاف اللقاحات.. أسترازينيكا تعلن عن عقار جديد لـ كورونا

استرازينيكا تعلن
استرازينيكا تعلن عن عقار جديد لـ كورونا

أعلنت شركة أسترازينيكا، المصنعة للقاح كورونا كوفيد-19، اليوم الاثنين، عن عقار جديد مكون من مزيج من الأجسام المضادة، وهو أول جرعة وقائية بخلاف اللقاحات المضادة للفيروس المستجد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الشركة إن  العقار حقق أهدافه الرئيسية في تجارب المرحلة الأخيرة بالمساعدة في الحد من حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19 أو الوفاة في المرضى الذين لا ينقلون إلى المستشفيات.

قالت الشركة اليوم، الاثنين، إن مزيج الأجسام المضادة لـ Covid-19 يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة من أي سبب في المرضى بمقدار النصف.

وكان العقار "AZD7442" قد أظهر سابقًا تأثيرًا كبيرًا في منع أي أعراض لفيروس كورونا. وأظهرت التجارب أن جرعة 600 ملجم من الدواء قللت من خطر الإصابة بفيروس كوفيد الحاد أو الوفاة من أي سبب بنسبة 50 في المائة.

وقال ميني بانجالوس، رئيس قسم البحث والتطوير في أسترازينيكا، إن النتائج "المهمة" تضيف إلى الأدلة الإيجابية على فعالية العقار.

وأضاف أن 'التدخل المبكر بأجسامنا المضادة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تطور المرض الشديد، مع استمرار الحماية لأكثر من ستة أشهر".

وقالت الشركة المصنعة للأدوية إنه "في التجربة، كان 90 في المائة من المشاركين في خطر كبير من الإصابة بأعراض حادة بكوفيد-19. وكان هناك شخص تقريبا من كل 10 أكبر من 65 عامًا".

وشارك حوالي 900 مريض في التجربة، وتلقى نصفهم الدواء، بينما تلقى النصف الآخر العلاجات الوهمية الأخرى.

وكانت شركة الأدوية العملاقة قد أكدت، الاسبوع الماضي، أنها قدمت طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على AZD7442 ، وهو عقار 'مضاد طويل المفعول' مخصص لمنع أعراض الفيروس قبل تعرض الفرد لـ كوفيد-19

وتقول الشركة متعددة الجدنسيات إن مزيج الأجسام المضادة، الذي يتم حقنه، يمكن استخدامه لحماية الأشخاص الذين حصلوا على لقاح لفيروس كورونا ولكن ربما لم يكونوا قد حصلوا على استجابة مناعية قوية للفيروس لأنهم يعانون من ضعف المناعة.

وأظهرت البيانات المبكرة من دراسة المرحلة الـ3 للعقار أن العلاج قلل من خطر الإصابة بأعراض كوفيد-19 مقارنة بالأدوية الوهمية الأخرى.

وإذا تمت الموافقة على المنتج في الولايات المتحدة، فسيكون العلاج الأول من نوعه الذي يحصل على الضوء الأخضر. وقالت الشركة إنها مستعدة لإجراء محادثات حول اتفاقيات التوريد في جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة AstraZeneca في بيان: 'المناقشات بشأن اتفاقيات التوريد لـ AZD7442 جارية مع حكومة الولايات المتحدة بالإضافة إلى حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم'.

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