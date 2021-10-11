ما حكم ترك صلاة الفجر وهل الضحى تعوضها؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم ترك صلاة الفجروهل صلاة الضحى تعوضها ..ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه " ما حكم ترك صلاة الفجر وهل صلاة الضحى تعوضها ؟.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الفجر والصبح اسمان لمسمى واحد، وهو صلاة فريضة ويأثم تاركها .

وأوضح شلبي ردًا على سؤال " ما حكم ترك صلاة الفجر وهل صلاة الضحى تعوضها " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الواجب على المسلم ألا يؤخر صلاة الصبح حتى تخرج عن وقتها وهو طلوع الشمس، لافتًا إلى أنه في حال خرجت عن وقتها فإن العبد يصليها قضاءًا فور الإستيقاظ وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم (إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .

وأضاف شلبي أن السنن مثل صلاة الضحى لا يعوض قضاء الفروض فالفروض يجب أن يقضيها المسلم حتى تسقط عنه .



عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة والقبر

عقوبة تارك صلاة الفجر متعمدًا تتضح في أن صلاة الفجر سلاحٌ للمؤمن، وسلاحٌ على المقصّر العاصي، فلها أسرارٌ عظيمة وفضائل يتمتّع بها المؤمن، ولها أيضًا آثار مدمّرة وعقوبات مخيفة لمن يقصّر بها، ومن هذه العقوبات والآثار، أي عقوبة تارك صلاة الفجر متعمدًا :

• الاتّصاف بصفات المنافقين: حيث يقول ابن مسعود: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق"، كما إن الفاروق -رضي الله عنه- كان يقول: "كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن".• الويل والغيّ لتارك صلاة الفجر : يقول الله عز وجل: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا).

ترك القنوت في صلاة الفجر

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القنوت معناه مداومة العبادة كما قال الله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أى دائمين التعبد والخشوع لله تعالى.



وأجاب العجمي، عن (هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟)، أن القنوت هو الدعاء الذي يأتي به المصلي بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، أما عن هذا الدعاء بخصوصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى السنن انه كان يقول (( اللهم إهديني فيمن هاديت وعافني فيمن عافيت الى آخر الدعاء)، والمعروف وهو أنه سُنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم فى الوتر، وكذلك فى صلاة