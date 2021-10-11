عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم ترك صلاة الفجر وهل الضحى تعوضها؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم ترك صلاة الفجروهل
حكم ترك صلاة الفجروهل صلاة الضحى تعوضها

حكم ترك صلاة الفجروهل صلاة الضحى تعوضها  ..ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه " ما حكم ترك صلاة الفجر وهل صلاة الضحى تعوضها ؟.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الفجر والصبح اسمان لمسمى واحد، وهو صلاة فريضة ويأثم تاركها .

وأوضح شلبي  ردًا على سؤال " ما حكم ترك صلاة الفجر وهل صلاة الضحى تعوضها " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الواجب على المسلم ألا يؤخر صلاة الصبح حتى تخرج عن وقتها وهو طلوع الشمس، لافتًا إلى أنه في حال خرجت عن وقتها فإن العبد يصليها قضاءًا فور الإستيقاظ وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم  (إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .

وأضاف شلبي أن السنن مثل صلاة الضحى لا يعوض قضاء الفروض فالفروض يجب أن يقضيها المسلم حتى تسقط عنه .


عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة والقبر

عقوبة تارك صلاة الفجر متعمدًا تتضح في أن صلاة الفجر سلاحٌ للمؤمن، وسلاحٌ على المقصّر العاصي، فلها أسرارٌ عظيمة وفضائل يتمتّع بها المؤمن، ولها أيضًا آثار مدمّرة وعقوبات مخيفة لمن يقصّر بها، ومن هذه العقوبات والآثار، أي عقوبة تارك صلاة الفجر متعمدًا :
• الاتّصاف بصفات المنافقين: حيث يقول ابن مسعود: "لقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الفجر إلا منافق معلوم النفاق"، كما إن الفاروق -رضي الله عنه- كان يقول: "كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن".• الويل والغيّ لتارك صلاة الفجر : يقول الله عز وجل: (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا).

 

ترك القنوت في صلاة الفجر

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القنوت معناه مداومة العبادة كما قال الله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أى دائمين التعبد والخشوع لله تعالى. 


وأجاب العجمي، عن (هل دعاء القنوت واجب في صلاة الوتر؟)، أن القنوت هو الدعاء الذي يأتي به المصلي بعد الركوع في الركعة الثانية من الفجر، أما عن هذا الدعاء بخصوصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى السنن انه كان يقول (( اللهم إهديني فيمن هاديت وعافني فيمن عافيت الى آخر الدعاء)، والمعروف وهو أنه سُنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم فى الوتر، وكذلك فى صلاة

هل يجوز صلاة الضحى بعد صلاة الفجر من ترك صلاة الفجر متعمدا قضاء صلاة الفجر حكم ترك صلاة الفجروهل صلاة الضحى تعوضها ترك القنوت في صلاة الفجر صلاة الفجر

ترشيحاتنا

في حوار خاص.. عميد تجارة الزقازيق يكشف تفاصيل استقبال العام الدراسي الجديد في ظل كورونا

طفلة أزهرية تلقي قصيدة شعر في حب الوطن.. فيديو

لجأت لـ6 خطوات.. رابطة الأندية المحترفة تواجه ارتباطات أفريقيا فى الدوري الجديد

دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد .. خبير يجيب

أول رد من الزراعة بشأن منع دخول موظفي الوزارة غير المطعمين ضد كورونا

ما حكم ترك صلاة الفجر وهل الضحى تعوضها؟.. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لليوم الثاني.. استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل والغموض يسيطر على الحادث

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة 8 ساعات .. اعرف المواعيد

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم وغدا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

التعليم تحدد ضوابط تعامل المدارس الخاصة مع الأهالي حال عدم دفع المصروفات

أسعار البنزين فى السعودية خلال شهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: عندما يهتز العالم إنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ