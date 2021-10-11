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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط فرحة الأهالي.. أمن المنيا يعثر على ثلاث طالبات متغيبات بملوي

عودة الفتيات المتغيبات
عودة الفتيات المتغيبات بملوي

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في العثور على الطالبات الثلاث المتغيبات بقرية هور بمركز ملوي وسط فرحة كبيرة من أهالي الفتيات وأسرهن.

كان أولياء أمور 3 طالبات في المرحلة الإعدادية من أبناء قرية هور التابعة لمركز ملوي تقدموا بلاغات لمركز شرطة ملوي بتغيبهن في ظروف غامضة.

وقال الأهالي إن الطالبات الثلاث في المرحلة الإعدادية وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي ظهر  السبت الماضي ولم يعدن ، وأنهن اختفين في ظروف غامضة.

وانتشر مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة، يتضمن أخر ظهور للطالبات الثلاثة أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور في وضح النهار ويتوجهن لحضور درس خصوصي كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة من ظهرهن يسيرن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار ويحملن علي ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن ويرتدين كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة علي العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل وأظهر الفيديو وجوه الطالبات الثلاثة.

كما أظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة وهن: مريم، شيماء، و أسماء أقارب من الدرجة الثانية، أثناء سيرهن بخطوة يبدو أنها سريعة بحرى قرية هور وتحديدا أمام المدرسة الإعدادية فى إتجاه قرية بشادة قبل معرض السيراميك، ولم يظهرن مرة أخري في الكاميرات الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضنا للاختطاف قبل وصولهن لقرية بشادة.

وسادت حالة من الارتباك بين أهالي قرية هور والقري المجاورة بعد انتشار الواقعة، خوفا من تعرض الثلاث طالبات المتغيبات للخطف، فيما انتشرت مناشدات علي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تطالب الأهالي بالمساعدة في البحث والعثور علي المتغيبات. 

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