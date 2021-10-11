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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات اليوم التدريبي لتأسيس مجلس استشاري للمنظمات الأهلية بكفر الشيخ

جانب من فعاليات التدريب
جانب من فعاليات التدريب

اختتمت مؤسسة مصر الخير، برنامجاً تدريبياً  بمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان " رصد الاحتياجات المجتمعية"، بحضور الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين ديوان عام محافظة كفرالشيخ ومؤسسة مصر الخير، لتأسيس مجلس استشاري إقليمي للمنظمات الأهلية لدعم رؤية مصر 2030، بالتعاون مع شئون المجتمع والتدريب الإداري بالمحافظة.

 

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أكد عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن البروتوكول يأتي في إطار دعم المحافظة لسبل التعاون مع المجتمع المدني ومنظماته الفعالة في خدمة المجتمع، مؤكداً على تقديم سبل الدعم اللازم لتلك المؤسسات والمنظمات من خلال التكامل في الأدوار مع الإدارة العامة لشئون المجتمع بالديوان العام.

وأشار كريم السماحي، مدير ادارة التدريب، إلى أن البرنامج التدريبي جاء بحضور ممثلي 23 جمعية أهلية بالمحافظة، واستهدف التدريب كيفية وضع خطط عمل تلك الجمعيات وتقديم رؤى ومشروعات قابلة للتنفيذ خلال الستة أشهر القادمة، وذلك تمهيداً لعرضها على السلطة المختصة لاختيار أفضلها للتطبيق.

 واستمر التدريب على مدار 3 أيام متصلة، بقاعات التدريب بمركز الدراسات الوطنية بمدينة كفر الشيخ مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

كفر الشيخ وزير التربية والتعليم محافظ كفر الشيخ التربية والتعليم كفرالشيخ تطبيق الاجراءات الاحترازية

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