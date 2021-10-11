محافظ الشرقية يأمر برفع سيارة نقل محملة بالرمال مقلوبة على الطريق

خلال جولة ميدانية..

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق برفع سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال ومقلوبة بمدخل المدينة.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل وسير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية، حيث لاحظ المحافظ انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال بمدخل المدينة مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع السيارة وإزالة الرمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر إبراش مشتول السوق / منيا القمح بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي وإتصالات وكهرباء.

شدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وزيارة مواقع العمل المختلفة للتأكد من إنتظام سير العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.