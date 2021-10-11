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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عبد الله حسن فى أمسية شعرية بالأوبرا

صدى البلد

فى إطار النشاط الفكرى والثقافى الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية تعقد فى السابعة مساء الاربعاء 13 اكتوبر على المسرح الصغير امسية للشاعر عبد الرحمن حسن تقدمها الإعلاميه مها موسى ويتخللها فقرات فنية لعازفة الهارب ياسمين الحربي وفرقتها .

 

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5 ليالي لفرقة فلامنكو مدريد الإسبانية على مسارح الأوبرا في عيد ميلادها

تتضمن الأمسية مختارات من أشهر قصائده الشعرية منها احترامي ، حوار مع طبيب نفسي ،هتكبر عليا ، صباح النصر ، اللي مقالتهوش أمي ، أملكيني ، أخر رسالة ، عزيزي أنا وغيرها .

 

يذكر ان الشاعر عبد الله حسن من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1985 حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا ، تتميز اشعاره بالجرأة والحيادية والتعبير عن احلام وطموحات ابناء جيله ، حصل على العديد من التكريمات ولاقت ابداعاته اعجاب عدد ضخم من الشباب .

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