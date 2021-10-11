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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة ليبيا اليوم .. ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات المؤهلة للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مباراة مصيرية، اليوم ،ضيفا على ليبيا بملعب بنى غازى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم .

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ 7 نقاط ، ويأتى خلفه المنتخب الليبي فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم المنتخب الأنجولى برصيد 3 نقاط محتلا بها المركز الثالث ، ويتذيل منتخب الجابون المجموعة بنقطة واحدة بعد مرور ثلاث جولات حتى الآن . 

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر وليبيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1بتعليق كلا من أحمد شوبير " القناة الصوتية الأولى " وحاتم بطيشة " القناة الصوتية الثانية  " .

واستقر كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تأجيل إعلان تشكيل المنتخب لمواجهة ليبيا اليوم بعد المحاضرة الفنية التى من المقرر عقدها فى تمام الساعة السادسة مساء .

ومن المقرر أن يعقد كيروش محاضرة أخيرة للمنتخب اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء بفندق الإقامة قبل التحرك والتوجه إلى ملعب المباراة وخوض اللقاء وسيقوم كيروش بتأجيل إعلان التشكيل حتى قبل المباراة بـ 60 دقيقة أو 90 دقيقة على الأكثر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي ، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد. 
وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

 

منتخب مصر ليبيا كأس العالم 2022 كأس العالم كارلوس كيروش

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